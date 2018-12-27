İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Babaş, mahalle sakinlerini dinledi

Kastamonu Belediye Başkanlığına aday gösterilen Başkan Tahsin Babaş, Saraçlar Mahallesinde mahalle sakinleriyle bir araya geldi.


Saraçlar Mahallesinde Bisiklet Yolunda vatandaşların daveti kırmayan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Kendisini bekleyen mahalle sakinleriyle istişarelerde bulunan Başkan Babaş, ayrıca 2019 yılı içerisinde yapmayı planladıkları projeler hakkında da mahalle sakinlerine bilgiler verdi. Mahalle sakinlerinin taleplerini de dinleyen Başkan Babaş, 4 yılda büyük projelere imza attıklarını belirterek, daha işlerinin bitmediğini ve yarım kalan projelerinde tamamlanması için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.