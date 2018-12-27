Başkan Babaş, mahalle sakinlerini dinledi

Saraçlar Mahallesinde Bisiklet Yolunda vatandaşların daveti kırmayan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Kendisini bekleyen mahalle sakinleriyle istişarelerde bulunan Başkan Babaş, ayrıca 2019 yılı içerisinde yapmayı planladıkları projeler hakkında da mahalle sakinlerine bilgiler verdi. Mahalle sakinlerinin taleplerini de dinleyen Başkan Babaş, 4 yılda büyük projelere imza attıklarını belirterek, daha işlerinin bitmediğini ve yarım kalan projelerinde tamamlanması için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.