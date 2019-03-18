Başkan Babaş: “Mesleğimiz belediyecilik, sevdamız Kastamonu”

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kuzeykent Mahallesinde İş Merkezinde bulunan esnaf ve vatandaşları gezdi. Ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kastamonu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, ziyaretleri esnasında üretim ve istihdama vurgu yaparak, “Bugüne kadar yaptığımız projelerle şehrimizi zirveye hazırladık. Şimdi yeni yapacağımız projelerle hız kesmeden yürüyüşümüzü sürdürmek istiyoruz. Kastamonu'muzun şahlanması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü bizim mesleğimiz belediyecilik, sevdamız Kastamonu'dur” dedi.

Başkan Babaş, Kastamonu'nun bacasız sanayi olarak adlandırılan turizmden maksimum derecede faydalanılacağına inandığını kaydetti.

“Sürdürülebilir turizm için önemli adımlar attık”

2014 yılında yapılan şehir çalıştayından yola çıkarak önemli projelere imza attıklarını söyleyen Belediye Başkanı Babaş, “Biz, bu beş yıllık süreçte bu alanda 60 milyon TL'lik yatırım yaparak turizm alt yapısını oluşturmaya gayret gösterdik. Kastamonu Günleri'yle başladığımız yeni düzenlemelere, konak restorasyonları, meydan ve sokak sağlıklaştırmalarıyla devam ettik. Neticede 2018 Türk Dünyası Kültür Başkentliği unvanını elde ettik. 2018 de ilimizi 2 milyon kişi ziyaret etti. Bu demek oluyor ki doğru işler yaptık. Sürdürüle bilir turizm için önemli bir adım attık” diye konuştu.

“Üretimi arttıracak ve yeni istihdam sahaları oluşturacak projelerle yola çıktık”

Üretimi arttıracak ve yeni istihdam sahaları oluşturacak projelerle yola çıktıklarına işaret eden Başkan Babaş, “Önümüzdeki dönemde koruma alanı içerisinde 2 bin 383 konutun cephe iyileştirmelerini yapacağız. Burada konu sadece 2 bin 383 konutun cephe iyileştirmesi değil. Olayı iyi anlatmamız gerekli. Bu proje tamamlandığında bugün ilimize ziyaret eden 2 milyon misafir sayısı en az üç kat arttıracaktır. Bu da yeni istihdam sahalarının oluşmasına katkı sağlayacaktır. Biz bu proje sonunda yaklaşık 2 bin kişilik yeni istihdam sahasının oluşacağını öngörüyoruz. Kentsel Tasarım projemiz tamamlandığında, yöresel üretim bir hayli artacaktır. Gastronomi Han tamamlandığında Kastamonu, bu alanda söz sahibi olacaktır. e-Kastamonu Ticaret Portalı kurulduğunda Dünya'ya ürünlerimiz pazarlanacaktır. Biz bu duruma hazır olabilmek için Sarı Konak Girişimci Kadınlar Kooperatifimizi kurduk. Ev hanımlarını üretime katmak adına ve ihtiyaca hızlı cevap verebilmek adına adımlar attık ve atacağız. Mikro kredi desteği üretim için bir teşviktir. Ev hanımlarının hobilerinden para kazanır duruma gelebilmesi bizler için bir kazançtır. Bu alanda 1000 ev hanımını üretime ve istihdama dahil etmek istiyoruz. Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi projemiz 2019 yılı yatırım programına Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla alındı. İşin büyük kısmı bitti. Gerekli yeri hazineden aldık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yüzde yüz kredi desteğini de aldık. Yaklaşık 400 milyon TL'lik bir yatırım olan projenin yapımı önümüzdeki dönemde bitecek. Bu yatırım tamamlandığında burada çalışan sayısı toplam 5 bin kişi olacak” şeklinde konuştu.

“Esnaf talep etti başkan, bakanı arayıp konuyu çözdü”

Başkent'te 15'inci Kastamonu Günleri'ne katılan esnaflar, Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı arayarak fuarın uzatılması talebinde bulundu. Esnafların bu talebi üzerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşerek Atatürk Kültür Merkezi'ndeki fuarın üç gün daha uzatılmasını isteyen Başkan Babaş, bunun üzerine Bakan Ersoy gerekli birimlere Başkent'te 15'inci Kastamonu Günleri'nin 20 Mart Çarşamba akşama kadar süreceği talimatını verdi.

Bakan Ersoy'a teşekkür eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Esnaflarımız fuarın uzatılmasını bizlerden istedi. Ankaralılarda Kastamonu'nun yöresel ürünlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. Bizlerde merkezi hükümet ile kurduğumuz güçlü bağları kullanarak esnafımızın talebini yerine getirdik. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bizler bir çok projemizi merkezi hükümet ile kurduğumuz güçlü bağlarla gerçekleştirdik. Bundan sonrada gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Kastamonu yakalanan büyük birliktelikle kazanmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“Tüm mahallelerimize mahalle parkları yapacağız”

Saraçlar Mahallesi'ne bir yaşam alanı daha kazandırdıklarını ifade eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Mahalle Evleri'nin mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayacağını belirtti.

Sultankent Sağlıklı Yaşam Alanı ve Spor Kompleksi'nin Saraçlar Mahallesi'ne hitap edecek bir alan olduğunu vurgulayan Başkan Babaş, şöyle konuştu: “190 metrekare çocuk oyun alanı, 80 metrekare kondisyon parkuru, basketbol, voleybol ve futbol semt sahalarının bulunduğu yaşam alanımız ilimize hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki süreçte tüm mahallelerimizi mahalle parklarıyla donatacağız. Çocuklarımıza güvenli ve sağlıklı vakit geçirecekleri alanlar oluştururken ailelerimizin de keyif alacağı yaşam alanlarını şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Çünkü bizlerin mesleği belediyecilik sevdası memlekettir.”