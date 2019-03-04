Başkan Babaş: “Pazar yeri projelerimiz Türkiye'ye örnek olacak”

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, yapacakları kapalı pazarların, spor alanı, kapalı otopark, ısıtma sistemi ve sosyal alanlarıyla Türkiye'ye örnek olacağını söyledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Milletvekili Metin Çelik, İl Başkanı Doğan Ünlü, Merkez İlçe Başkanı Faruk Özdemir, Belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi adaylarıyla birlikte Kuzeykent Kapalı Pazar yerinde esnaflar ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Esnafların ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Babaş, projeleri merak eden vatandaşlara görselleriyle birlikte projelerini anlatırken, Salı Pazarı'nın taşınacağı konusundaki söylentinin gerçeği yansıtmadığını yineledi “Salı Pazarı'nın yeri değişmeyecek. Öyle bir düşüncemiz yok. Salı Pazarımız aynı yerinde hemşerilerimize hizmet verecek” dedi.

Tosya Yolu Mevkii Mehmet Akif Ersoy Kapalı Pazar Yeri ve Sepetçioğlu Kapalı Pazar Yeri'ni kapalı sistem ile yapacaklarını sözlerine ekleyen Başkan Babaş, “Ayrıca Candaroğulları, Saraçlar ve Topçuoğlu Pazar yerlerimiz de de kapalı sisteme geçeceğiz. Bu noktalarında projeleri şuan itibariyle hazır. Sayısını arttıracağımız kapalı gıda ve giyim pazarlarımız ile pazar alanlarındaki konforu arttıracağız. Esnafımız daha rahat ortamda satış yaparken, hemşerilerimiz ise rahat bir şekilde alışverişlerini yapabilecekler. Pazar projelerimiz ısıtma sistemi, bölümleri ve sosyal alanlarıyla hemşerilerimize daha düzenli ve göze hoş gelen ortamlarda rahat bir şekilde alışveriş imkanı sağlayacak. Barajımız 92 bin dekar zirai araziyi suyla buluşturacaktır. Şehrimize yılda yaklaşık 14 milyon metreküp içme suyu temin edecek olan Barajımız ile birlikte yeni arıtma tesisimiz ve ishale hatlarımızı da tamamlayacağız. Ayrıca ülke ekonomisine yılda 70 Milyon TL'lik bir katkıda sağlamış olacaktır. Bu Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından da açıklanmıştır” şeklinde konuştu.