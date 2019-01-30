Başkan Babaş, twitter'da gündem oldu

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Twitter'da hem Türkiye Gündemi'nde hem de Dünya Gündeminde “#GönüllerinBaşkanıTahsinBabaş” etiketiyle gündem oldu.

Twitter Türkiye gündeminde birinci sırada kendine yer bulan “#GönüllerinBaşkanıTahsinBabaş” etiketi, Dünya Gündeminde ise altıncı sıraya kadar yükseldi.

Başkan Babaş, yaklaşık iki saat Türkiye ve Dünya Gündemi'nde kaldı.