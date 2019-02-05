Başkan Babaş, vatandaşlarla bir araya geldi

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Beyçelebi Mahallesi sakinleriyle Bisiklet Yolu Doğa Kafe'de vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Faruk Özdemir ile birlikte Beyçelebi Mahallesinde mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Burada vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Hakkımızda çıkan dedikoduların asılsız olduğunu aslında en iyi vatandaş biliyor. Meyve veren ağaç taşlanır, hamdolsun biz de bir şeyler yapıyoruz demek ki bize de iftira atıyorlar. Keşke gerçek sebepler bulabilseler ve bunun üzerinde eleştirseler ama olsun ben kimseye aldırmadan işime bakıyorum. Onlar konuşsun biz yapalım” dedi.

Kastamonu'nun, hükümetin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezdinde yerinin çok farklı olduğuna dikkat çeken Başkan Babaş, “Sayın Cumhurbaşkanımız bizim her zaman arkamızda ve en büyük destekçimiz. Bakın Kırık Barajı benim ve bizim şahsi gayretlerimizle yapılıyor ve yatırımında en ufak bir aksama yok. Zamanında yetişecek” diye konuştu.

“Kastamonu'ya bakarken, ‘eski Kastamonu ve yeni Kastamonu' olarak bakmamız gerekiyor” diyen Başkan Babaş, “Eski Kastamonu'da ne yapmışız bir bakalım, kaç tarihi konağımızı restore etmişiz, sokak iyileştirmesi yapmış mıyız, eski Kastamonu'nun hayat bulması için, ama o dokuyu bozmadan aslına uygun hayat bulması için neler yapmışız buna bakmak lazım. Biz yüzlerce konak restore ettik ve bir o kadarından fazlasını da programa dahil etmişken bize tarihi dokuyu bozuyor diyenlere en büyük cevabı yine Kastamonu halkı verecektir” şeklinde konuştu.

Yeni Kastamonu'nun Candaroğulları, Kuzeykent, Tosya yolu gibi mahalleler olduğunu söyleyen Başkan Babaş, “Buraların imar planları bizden çok önce yapılmış planlar ve ben hiçbirine dokunmadım, tabi ben de planlamayı doğru bulduğum için dokunmadım aynen uyguladım ama bu imar planları benim dönemimin değil” ifadelerini kullandı.