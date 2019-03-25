Başkan Babaş, ziyaretlerine devam ediyor

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik çalışmalarına devam eden ve Kastamonulu esnafların sorunları ile taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, esnaflara kendir üretimine başlayacaklarının müjdesini verdi.

Sarı Konak Kadın Girişimciler Kooperatifi ile kendir üretimi yapacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Babaş, “Önceki günlerde kararı aldık. Bundan sonra Sarı Konak Kadın Girişimciler Kooperatifimizle Kastamonu'da kendir üretimine de başlıyoruz. Belli bir araziyi bu konu için ayırdık. İnanıyorum ki kadın kooperatifimiz burada da ciddi bir başarı elde edecek ve kendir kenti Kastamonu'nun da adını duyuracaktır” dedi.

“En önemli projelerimizden birisi de spor salonları olmayan okullarımıza çadır spor salonu yapmaktır”

Okul ziyaretlerinde spor salonu olmayan okullara spor salonu yapacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Babaş, “Özellikle en önemli projelerimizden birisi de spor salonları olmayan okullarımıza çadır spor salonu yapmaktır. Bunun en güzel örneği Kastamonu Üniversite kampüsü içerisinde belediyemiz tarafından hayata geçirilen çadır antrenman salonudur. Bu salon faal bir şekilde kullanılıyor. Isıtması, iç dizaynı çok güzel. Spor açısından etkin bir spor salonu. Talep etmeleri halinde tüm okullarımızda bu salonlardan yapmayı istiyoruz. Öğrencilerimizin spor yapmaları için alanlar oluşturmamız lazım” diye konuştu.