Başkan Babaş'tan 4 dev kavşak ve 1 bağlantı yolu projesi

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Milletvekili Metin Çelik, Merkez İlçe Başkanı Faruk Özdemir, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İl Özel İdaresi Ek Hizmet Binasını, Tarım İl Müdürlüğü'nü ve Kastamonu Havalimanını ziyaret etti. Ziyaretlerde sinyalizasyonu kaldıracak ve transit geçişleri sağlayacak üç büyük kavşak ve bir bağlantı yolu projesinin olduğunu vurgulayan Başkan Babaş, “Trafiği yeniden düzenliyoruz. Gerçekten çok önemli projelere imza atacağız. Gerek yeni kavşaklarımız gerek otopark projelerimiz gerekse bisiklet yollarımızla trafikte ciddi bir düzenlemeye gideceğiz. Şehir içerisindeki trafik yoğunluğunu azaltmak, trafik akışını hızlandırarak, vatandaşlarımızın konforlu bir yolculuk geçirmeleri için, kavşak ve bağlantı yolu projelerimizi hazırladık” dedi.

Projeler arasındaki Daday katlı kavşak projesini anlatan Başkan Babaş, “İlimizde Santra Park olarak bilinen ciddi bir yoğunluğa sahip olan Daday Kavşağımızı katlı kavşak olarak planladık. Burada yapacağımız düzenlemeyle trafik akışının kontrollü ve seri işlemesini sağlayacağız. DSİ Bölge Müdürlüğü ile Ataçkent'in önünde bulunan kavşağımızda da yeni bir düzenlemeye gidiyoruz. Taşköprü istikametinden şehir merkezi istikameti ve şehir merkezi istikametinden Taşköprü istikametine yeni yapacağımız düzenlemeyle trafik akışının seri ve güvenilir işlemesini sağlayacak. Gerekli düzenlemeyi yapar yapmaz Ataçkent Kavşağı'nı Daday Kavşağı'na üçüncü bir projeyle bağlayacağız. Ataçkent-Daday Kavşağı bağlantı yolu projemizle ise DSİ Bölge Müdürlüğü yanından yapacağımız yolla Devlet Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştıracağımız gibi doğu ve batı arterlerini de birbirine bağlayacağız. DSİ Bölge Müdürlüğü ve Bizim Market yanından yapacağımız yolun kamulaştırmalarını tamamladık. Bu proje ilimizin ihtiyacı olan bir proje. Açık konuşmak gerekirse bu projelerde merkezi hükümetinde ciddi desteğini alacağız. Biz projelerimizi merkezi hükümetimizle birlikte entegre ediyoruz ki Kastamonumuz daima kazansın. Merkezi hükümet ile yerel hükümetin uyumlu çalışması şehrimizin hızlı büyümesini sağlamıştır” şeklinde konuştu.

Projelerin vakit kaybetmeden başlayacağını ifade ederek Başkan Babaş, “Süt kavşağında özellikle sinyalizasyon süresinin uzun olduğu konusunda şikayet var. Yeni dönemde bir önemli projemiz de Süt Kavşağı projemiz olacak. Zeminin yeterli genişliğinin olmamasından burada katlı kavşak uygulamasına gideceğiz. Aynı zamanda battı-çıktı da olacak. Trafik hem alttan hem de köprü üstünden durmadan ilerleyecek. Şehit Şerife Bacı Eski Devlet Hastanesi ek binası giriş kısmındaki kavşağı, yeniden düzenliyoruz. İnebolu yolundan şehir merkezi istikametine ve şehir merkezi istikametinden İnebolu istikametine geçişler battı çıktı tekniğiyle duraksamadan devam edecek. Ayrıca İnönü Mahallesi Kılavuz Sokak ile Alparslan Türkeş Bulvarı'nı birbirine bağlayacağız. Yine yeni yapılacak olan Spor Salonumuza da ulaşımı bu projemizle daha kolay hale getireceğiz. Hazırladığımız projeler bir anda ortaya çıkan projeler değil. Biz 3 yıldır şehrimizin geleceği için hummalı bir çalışma başlattık. Anlattığımız projelere hızla başlayacağız. Vakit kaybetmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.