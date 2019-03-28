Başkan Babaş'tan okullara salon kurma sözü

Kastamonulu esnafların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, kendisini karşılayan öğrencilere bir süre sohbet etti. Başkan Babaş, “Özellikle en önemli projelerimizden birisi de spor salonları olmayan okullarımıza çadır spor salonu yapmaktır. Bunun en güzel örneği Kastamonu Üniversite kampüsü içerisinde belediyemiz tarafından hayata geçirilen çadır antrenman salonudur. Bu salon faal bir şekilde kullanılıyor. Isıtması, iç dizaynı çok güzel. Spor açısından etkin bir spor salonu. Talep etmeleri halinde tüm okullarımızda bu salonlardan yapmayı istiyoruz. Öğrencilerimizin spor yapmaları için alanlar oluşturmamız lazım” dedi.

Esnaf ziyaretlerinde yoğun ilgiyle karşılaşan Başkan Tahsin Babaş, Türkiye'de belediyecilik anlamında Kastamonu'nun çok iyi bir durumda olduğunu vurguladı. Başkan Babaş, “Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Naci Ağbal, Kastamonu'muza geldi ve çok önemli açıklamalarda bulundu. Gerek Tıp Fakültemize gerekse Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitemize desteklerini açıkladı. Bu Kastamonu için çok önemli bir avantajdır. Kastamonu gün geçtikçe hızlı bir şekilde büyümeye, güzelleşmeye devam ediyor. Bundan sonra da devam ettireceğimizi biliyorum. Kastamonu kadim şehirdir, kadirşinas bir şehirdir. Bu işi kimin yapacağını iyi bilir. Şu anda artık ustalık dönemimdeyim. Belediyecilik de ustaydım. Görev sürem boyunca da merkezi yatırımlarda da ustalaştım. Kastamonu'nun ihtiyacı olan istihdam ve şehir içi trafik konularında kısa zamanda çözüm üreten projelerle daha ileriye taşıyacağım. Bu noktalarda projelerimizi hazırladık. Projelerimiz tamamlandığında yaklaşık 10 bin kişilik bir istihdam alanı oluşacak” diye konuştu.

Kastamonu'yu turizmde Dünya kenti yapmak istediklerini söylene Başkan Babaş, “Kastamonu kadim bir şehir. Manevi bir şehir. Anadolu'nun 4 muhafızından biri olan Şeyh Şaban-ı Veli'nin şehri. Her yönüyle mükemmel bir şehir. Değerli Kastamonulu kardeşlerim, değerli hemşehrilerim. Yıllardır, belediyecilik görevini yapan bir kardeşinizim. Yaklaşık 30 yılı geçkin bir süredir şehrimizin mahallelerinde, sokaklarında, evlerinde bütün kardeşlerime hizmet etme gayretinde oldum. Gece gündüz, 24 saat çalıştım. Bunu bütün halkımız bilir. Bunu devam ettirecek gücümüz, kuvvetimiz, kudretimiz var. Hem belediyeciliği iyi biliyorum hem de merkezi hükumet ile çok iyi çalışmaları sürdürüyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bu güzel, kadim, manevi şehre ciddi manada destek veriyor. Gelin kesintisiz bir hizmet süresinde memleketimizi imar edelim, güzelleştirelim, Turizmde dünya kenti yapalım” diye konuştu.