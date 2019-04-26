Başkan Çatal, “Devlet Bahçeli'ye Şehrül Eminlik anahtarını teslim etti”

Devlet Bahçeli'ye Şehrül Eminlik anahtarını teslim etti.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Antalya'da düzenlendiği Belediye Başkanları ve İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde seçilen Belediye Başkanları ve İl Başkanları ile gerçekleştirilen toplantıya katılan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çini vazo ve üzerinde “Partimizin Kuruluşunun 50. Yıldönümünde Taşköprü ilçemizin Şehrül Eminlik anahtarını zatı alinize takdim etmekten onur duyarım” yazılı sembolik olarak şehrin anahtarını takdim etti. Başkan Çatal, ayrıca içinde Taşköprü ilçesiyle ilgili brifing ve ilçenin eksikliklerinin giderilmesi hususunda taleplerin olduğu bir dosya sundu.

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli de, Başkan Abdullah Çatal'ın seçimi kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Taşköprü'nün kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu kaydetti. Bahçeli, ayrıca Çatal'a görevinde başarılar diledi.