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Başkan Çatal, Doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledi

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, ilçede devam eden Doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledi.


Geçtiğimiz yıl yüzde 85'i tamamlanan doğalgaz hattının geri kalan yüzde 15'lik bölümünün tamamlanması için çalışmalar devam ediyor. Doğalgaz çalışmalarıyla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Çatal da, çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Çatal, doğalgaz hattı döşenecek olan yerlerin hızlı bir şekilde tamamlanarak vatandaşların mağdur olmaması için gerekli görüşmeleri yaptıklarını ifade etti.

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