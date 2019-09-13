Başkan Çatal, “Halk Günü Buluşmaları”na devam ediyor

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, vatandaşları makamında ağırlayarak ilçedeki sorunları dinledi. İstek ve taleplerini belirtmek isteyen vatandaşlar düzenlenen “Halk günü” toplantısında bizzat Belediye Başkanı Abdullah Çatal ile konuları paylaştılar. Belediye Başkanı Çatal'da, makamında ağırladığı vatandaşlarla yakından ilgilenerek, ilçedeki eksiklik ve halkın istekleri doğrultusunda yapılacak olan projeleri de paylaştı.