İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan Çatal, ‘Halk günü' toplantısı yapacak

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, iki haftada bir Perşembe günleri “Halk Günü” toplantısı yapacak.


31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Taşköprü Belediye Başkanı seçilen Abdullah Çatal, vatandaşların istek ve taleplerini yerinde tespit edebilmek için her iki haftada bir Perşembe günleri toplantı düzenleyecek. “Halk Günü” adında gerçekleştirilecek toplantıda, Perşembe günleri 13.30-17.30 saatleri arasında Taşköprü Belediyesi Hizmet Binasında yapılacak. 9 Mayıs Perşembe günü ilki düzenlenecek olan “Halk Günü” toplantısında Belediye Başkanı Çatal, vatandaşların bizzat yerinde istek ve taleplerini dinleyerek çözüm yolları arayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.