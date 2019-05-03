Başkan Çatal, ‘Halk günü' toplantısı yapacak

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Taşköprü Belediye Başkanı seçilen Abdullah Çatal, vatandaşların istek ve taleplerini yerinde tespit edebilmek için her iki haftada bir Perşembe günleri toplantı düzenleyecek. “Halk Günü” adında gerçekleştirilecek toplantıda, Perşembe günleri 13.30-17.30 saatleri arasında Taşköprü Belediyesi Hizmet Binasında yapılacak. 9 Mayıs Perşembe günü ilki düzenlenecek olan “Halk Günü” toplantısında Belediye Başkanı Çatal, vatandaşların bizzat yerinde istek ve taleplerini dinleyerek çözüm yolları arayacak.