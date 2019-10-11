Başkan Çatal, maaşını TSK'ya bağışladı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçtiğimiz günlerde Suriye'ye başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, örnek bir davranışta bulunarak bu ayki maaşını Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışladı. Belediye Başkanlığı görevine geldiği günden bu tarafa yaptığı hayırlarla da anılan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, bu ayki maaşını Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için maaşını Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışladı. Başkan Çatal, Halk Bankası Taşköprü Şube Müdürü Özlem Tütüncü'yü ziyaret etti.

Bu ayki maaşını Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışlayacağını belirten Başkan Çatal, şunları kaydetti:

"Biz Şerife Bacı'nın torunları olarak, ordumuz seferdeyken onların yanında olduğumuzu hissettirmek ve ufakta olsa bir destek vermek amacıyla sefer bizden zafer Allah'tan diyerek TSK tarafından başlatılan harekat ile ilgili toplumumuzda örnek teşkil etsin düşüncesiyle bu ayki maaşımı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışlamak istiyorum. Şanlı ordumuzun Allah yar ve yardımcısı olsun."

Halk Bankası Taşköprü Şube Müdürü Özlem Tütüncü de "Bizde katkınız için size Türk milleti olarak teşekkür ediyoruz. Her zaman maaşınızla yaptığınız katkılara birini daha eklemiş oldunuz” dedi.