Başkan Çatal, mahalle muhtarları ile bir araya geldi

Taşköprü Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda “Öncelikli olarak 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diyen Başkan Çatal, tüm mahalle muhtarlarını tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

5 yıl boyunca birlik beraberlik içerisinde ilçemizi el ele yöneteceklerini ve birlikte birçok projeye imza atacaklarını söyleyen Çatal, “Muhtarlarımız bizim kolumuz kanadımız, her zaman öneri ve talepleriniz bizim için önemli ve yol gösterici olacaktır” şeklinde konuştu.

Toplantıda öncelikli olarak Ramazan ayının yaklaşmasından dolayı muhtarların da ortak önerisiyle mevsim şartlarının yağışlı seyretmesi nedeniyle geçtiğimiz yıllarda düzenlenen mahalle iftarlarının iptal edilmesi, yerine ise Cumhuriyet Meydanı'nda tek gün tüm halka yönelik iftar düzenlenmesine karar verildi.