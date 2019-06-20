Başkan Çatal, Rektör Topal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Dr. Ahmet Hamdi Topal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Kastamonu Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Çatal, ziyaretinde ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Rektör Topal'ı bilgilendirerek Kastamonu Üniversitesi'nin yatırımları noktasında destek istedi.

Başkan Çatal, “Yeni rektörümüzü ziyaret ederek görevinde başarılar diledik. Her zaman üniversitemizin yanındayız. Sayın rektörümüze ilgi ve alakalarından dolayı da teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.