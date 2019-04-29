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Başkan Çatal, Taşköprü OSB'de incelemelerde bulundu

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.


Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, alt yapı çalışmalarının devam ettiği Organize Sanayi Bölgesi'nde OSB Müdürü Fatma Betül Cebeci'den ve müteahhit firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Fatma Betül Cebeci, atıksu şebeke hattını tamamlanmasının ardından yağmur suyu şebeke hattının yapımına başlanıldığını belirterek, yağmur suyu şebeke hattı çalışmalarının da yaklaşık 2 hafta içerisinde biteceğini kaydetti.


Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'da Taşköprü OSB'nin Taşköprü için büyük önem arz ettiğini ve kısa süre tamamlanması için ne gerekiyorsa yapacaklarını daha hızlı bir şekilde tamamlanıp, ilçenin geçmişte olduğu gibi sanayi kenti olması adına ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi.


Çatal, “Ödenek konusunda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yapılacak olan istişareyle Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi'ne daha fazla ödeneğin gelmesini sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

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