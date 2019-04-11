Başkan Çatal, Taşköprüspor ile Boyabat 1868 Spor'la bir araya geldi

Amatör'ün şampiyonu Taşköprüspor ile Sinop 1. Amatör'ün şampiyonu Boyabat 1868 Spor'lu oyuncularla bir araya geldi.

Kastamonu 1. Amatör'ün şampiyonu Taşköprüspor ile Sinop 1. Amatör'ün şampiyonu Boyabat 1868 Spor arasında oynanan dostluk karşımaşması sonrası futbolcularla yemekte bir araya gelen Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, sporun önemine değinerek Kastamonu 1. Amatör Küme Şampiyonu Taşköprüspor ve Sinop 1. Amatör Küme Şampiyonu Boyabat 1868 Spor'u tebrik ederek başarılar diledi.

Çatal, ayrıca program sonrasında Taşköprüsporlu futbolcularla görüşerek belediye olarak spora ve sporcuya her türlü desteklerinin süreceğini belirterek, her zaman takımlarının yanında olacaklarını belirtti.

Taşköprüspor, evinde konuk ettiği ve dostluk maçı yaptığı Boyabat 1868 Spor'u 4-1 mağlup etti.