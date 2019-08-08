Başkan Çatal'dan Amasya Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret ederek 15-18 tarihleri arasında 33.'sü düzenlenecek olan Kültür ve Sarımsak Festivali'ne davet etti. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, nazik ziyaretlerinden dolayı, Belediye Başkanı Abdullah Çatal'a teşekkür etti. Ziyarette Başkan Çatal'a Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis üyesi Murat Serdaroğlu'da eşlik etti.

Başkan Çatal daha sonra Taşköprü'de kurulan hayvan pazarını ziyaret etti. Pazarda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çatal, esnaf ve vatandaşların talepleri dinledi.