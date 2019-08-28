Başkan Çatal'dan down sendromlu Sedanur'a doğum günü sürprizi

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, down sendrom rahatsızlığı bulunan Sedanur Demir'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, 20 yaşına giren down sendromlu Sedanur Demir'e sürpriz yaparak düğüm gününü kutladı. Başkan Çatal, Beşiktaşlı olan Sedanur'a forma hediye etti. Demir'in doğum günü pastasını Belediye Başkanı Abdullah Çatal, İlçe Jandarma Komutanı Yasin Bulut ve yüzme hocası Mukadder Mustafa Cin ile birlikte kestiler. Sedanur'un annesi Saliha Demir, “Şuanda kızım ile çok mutluyum, öyle bir kızım var ki dünya pırlantası. Bu anlamlı ziyaret ve doğum günü sürprizi içinde değerli belediye başkanımız Abdullah Çatal ve beraberindekilere de ayrıca kızım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Down sendrom rahatsızlığı bunan Sedanur'da çok mutlu olduğunu dile getirerek en büyük Beşiktaş demeyi de unutmadı. Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal da, “Her birey birer engelli adayıdır, onlar bizim geleceğimiz” diye konuştu.