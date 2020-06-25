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Başkan Çatal'dan YKS'ye girecek öğrencilere pastalı jest

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, hafta sonu gerçekleşecek olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan öğrencileri Taşköprülüzadeler Kütüphanesi’nde ziyaret ederek pasta kesti.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, hafta sonu gerçekleşecek olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan öğrencileri Taşköprülüzadeler Kütüphanesi'nde ziyaret ederek pasta kesti.


Taşköprü Belediyesi'ne ait Taşköprülüzadeler Kütüphanesi'nde yıl boyunca sınava çalışan öğrencileri ziyaret eden Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “Hafta sonu gerçekleşecek olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na girecek olan yavrularımızı sınava hazırlandıkları Belediyemize ait Taşköprülüzadeler Kütüphanesi'nde ziyaret ederek moral verdik, birlikte pasta kesip başarılar diledik. Bu vesile ile sınava girecek tüm yavrularımıza bir kez daha başarılar diliyorum” dedi.


Öğrenciler ise, Başkan Çatal'a bu jestinden dolayı teşekkür ettiler.

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