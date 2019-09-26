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Başkan Fındıkoğlu, Bakan Yardımcısı Nebati'yi ziyaret etti

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr.

Nureddin Nebati'yi ziyaret etti.


Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati'yi makamında ziyaret ederek, odanın ve üyelerinin çeşitli konulardaki taleplerini iletti.


Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çözümü noktasında yardımcı olacağını kaydetti.

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