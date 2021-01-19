Başkan Fındıkoğlu, bankacılık sektörünü uyardı:

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun bankacılık sektörüne yönelik açıklamalarının duymazdan gelinmemesi gerektiğini söyledi.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, yazılı açıklamasında şunları kaydetti: “Bankalar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun açıklamalarını duymazdan gelmemeli. Bankaların Kredi faizlerini, maliyetlerindeki artışın çok üzerinde artırdığını bunun sonuçlarının da TOBB Başkanının ifadeleriyle ‘ülkemizin büyümesine destek değil köstek olacaktır” dedi.

Bankaların çok yüksek kredi faizleri uyguladığına dikkat çeken Başkan Fındıkoğlu, şöyle devam etti: “Bankalar çok yüksek kredi faizleri uyguluyor, üretimi ve yatırımı düşünüyorsak bu yanlıştan dönülmeli. Üretim ve Yatırımın önündeki en büyük engelin Yüksek Faiz oranları olduğunu görüyoruz. Kredi faizlerinin geldiği seviye, dünya genelindeki düşük faiz ortamına uymamaktadır ve girişimcilerimizin küresel rekabette ayakta kalmalarına engel oluşturmaktadır. Verimli ve ticaretlerini düzgün yapan birçok işletme bulunmaktadır. Üretime, ihracata ve istihdama katkı sağlayan bu işletmelerimiz, Kastamonu'nun geleceğidir, ülkemizin milli servetidir, yaşatılmaları ve korunmaları gerekmektedir. İşletmelerimizin finansman yükü azaltılmalıdır. Enflasyonun ve faiz oranlarının makul bir düzeye gelmesi için makroekonomik dengelerin gözetilmesine ihtiyaç vardır."

"Öte yandan kredi faizleri konusunda bankalardan daha sorumlu bir yaklaşım da bekliyoruz. Bankalar, faizleri kolayca artırma alışkanlarına son vermeli ve sadece kendi gelirleri odaklı düşünmeyi bırakıp, ellerini taşın altına koymalılar. Ayrıca pandemi nedeniyle gelir kaybı yaşayan firmaların kredilerine yönelik daha yapıcı bir tavır sergilemeliler. Finansal ve reel sektörün ülkemize daha iyi gelecek sunmak üzere birlikte hareket ederek, birbirlerini daha iyi anlamaları gereken dönemdeyiz. Bu dönemde gelirleri de, maliyetleri de ölçülü tutup, birbirimize destek olmalıyız, piyasadaki dengeyi tek taraflı değil birlikte sağlamalıyız. Bankalarımızın; üretim, yatırım, ihracat yapanları ve istihdam sağlayanları özenle değerlendirmelerini bekliyoruz. Rekabetçi firmalarımızı ve girişimcilerimizi desteklemelerini ve ayakta kalmaları için üzerlerine düşeni yapmalarını bekliyoruz. Ancak böylece arz ve talep dengesini kurabilir ve pandemi sonrası, yeniden ve hızla ayağa kalkabiliriz.”