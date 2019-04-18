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Başkan Fındıkoğlu, Çevre Kurulu toplantısına katıldı

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, İl Mahalli Çevre Kurulu Toplantısına katıldı.


Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoglu ve Genel Sekreter Yardımcısı Adil Levent Baş, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz'in başkanlığında gerçekleştirilen İl Mahalli Çevre Kurulu Toplantısına katıldı. Toplantıda Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Savaş Canbulat, İlçe Kaymakamları ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve sektör temsilcileri de yer aldı. Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında ilgili kurum yetkilileri ile karşılıklı görüş ve önerilere yer verilen toplantıda ilgili konular hakkında kararlar alındı.

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