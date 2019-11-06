Başkan Fındıkoğlu, “Coğrafi işaretli ürünlere destek verilsin”

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ahmet Yesevi Konferans Salonunda gerçekleştirilen “Coğrafi İşaretlerde Farkındalığın Artırılması” projesinin bölge toplantısına katıldı.

Burada gerçekleştirilen toplantıda Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, “Kırsal Kalkınmada Coğrafi İşaretlerin Yeri” konulu panelde konuştu. Panelde coğrafi işaretini almış oldukları ürünler hakkında bilgiler veren Başkan Fındıkoğlu, “Coğrafi işaretli ürünlerimizin yaygınlaştırılması, devlet destekleri ile desteklenmesi ve ürünlerimizin korunmasına yardımcı olunması gerekiyor” dedi.

Başkan Fındıkoğlu, şuana kadar Kastamonu'dan 11 ürünün coğrafi işaret aldığını belirterek, halihazırda 15 ürünün de coğrafi işaret alması için çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü kaydetti.

Daha sonra KATSO Genel Sekreter Yardımcısı Barış Çağlayan, panelin akabinde katılımcılara coğrafi işaretli ürünlerin süreçleri hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.