Başkan Fındıkoğlu, “Gündemimiz artık ekonomi olmalıdır”

KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “31 Mart 2019 yerel seçimlerinde halkımız demokratik bir ortamda oylarını kullanarak seçimlerini yapmışlardır. Kastamonu Merkez ve İlçelerimizde seçilen Belediye Başkanlarına, Belediye Meclis Üyelerine, İl Genel Meclis Üyelerine ve Muhtarlara görevlerinde ve Kastamonu'ya yapılacak tüm hizmetlerde başarılar dilerim. Bilinmelidir ki önümüzdeki 4.5 yılda seçim ortamı ülkemizde oluşmayacak olup Gündemimizin Ekonomiye yoğunlaşması gerekmektedir. Katma değerli üretim sağlayacak yapısal reformları birlik ve beraberlik ile ülkemize kazandırmanın çabası içerisinde olmamız gerektiğini belirterek, 2019 yerel seçimlerinin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ederim.”