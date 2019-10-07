Başkan Fındıkoğlu, İstanbul'da Ekonomi Zirvesine katıldı

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, İstanbul'da gerçekleştirilen Güçlü Bir Ulusal Ekonomi İçin Fikri Mülkiyetin Rolü Zirvesine katıldı.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi tarafından organize edilen Güçlü Bir Ulusal Ekonomi İçin Fikri Mülkiyetin Rolü Zirvesine katıldı. Zirvede konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Fikir üretenleri desteklerken, onları koruyacak politikalar da üretmek zorundayız” dedi.

TOBB Başkanı ve ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ICC Genel Sekreteri John Denton, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'in açılış konuşmaları ile başlayan fikri mülkiyetin masaya yatırıldığı zirve, İstanbul Hilton Bomonti Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleştirildi. Zirveye ulusal ve uluslararası uzmanlar da katıldı.