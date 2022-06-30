Başkan Fındıkoğlu, Kastamonu'nun mücbir sebep dahiline alınmasını istedi

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Ekonomi Şurası toplantısında Kastamonu'nun yaşanan sel afetinden dolayı mücbir sebep dahiline alınmasını talep etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nurettin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş'un katılımıyla TOBB Konferans Salonunda “Ekonomi Şurası” düzenlendi. Toplantıda Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Kastamonu'nun yaşanan sel nedeniyle mücbir sebep dahiline alınmasını talep etti.

Fındıklıoğlu, talebiyle ilgili şunları kaydetti: “Uzun süredir genişleme çalışmaları devam eden ve kamulaştırma süreci tamamlanamayan Merkez OSB'nin genişleme sürecinin bir an önce tamamlanması, mermer bakımından önemli potansiyele sahip ilimizde rezerv alanlarının ruhsatlandırılması, sürecinin hızlandırılması ve konuda firmalara kolaylık sağlanması, İstiklal yolunun başlangıç noktasını temsil eden İnebolu Limanı'nın mermer ve diğer ürünlerin ticaretinde aktif olarak kullanımının sağlanması, yüksek enflasyon ortamı, iş dünyasının düşük faizli ve uzun vadeli kredi bulabilme imkanını sınırlandırmaktadır. KGF ve KOSGEB aracılığıyla uzun vadeli ve düşük faizli kredi desteği sağlanması, özel sektörün sıkıntılarının arttığı son dönemlerde proje bazlı destek miktarınım artırılması ve bu desteklere başvuru konusunda da daha yoğun danışmanlık desteğinin verilmesi, son dönemde yüksek miktarda artan maliyetlerin azaltılması için gübre, mazot ve tarımsal ilan desteklerin artmasını istiyoruz”

Ayrıca Başkan Fındıkoğlu, Kastamonu'da 27 Haziran'da il merkezi ve birçok ilçede yaşanan sel felaketi sebebiyle Kastamonu'nun bir kez daha mücbir sebep dahiline alınmasını talep etti.