Başkan Fındıkoğlu, “Nefes Kredisinde limiti 100 bin TL olarak belirledik”

Kastamonu'da il ve ilçelerinde faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsası üyelerinin yararlanabileceği “Nefes Kredisi” projesi hayata geçti. Konu hakkında bilgilendirmede bulunan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, oda, borsa ve anlaşmalı banka şubeleri tarafından yürütülecek Nefes Kredisi projesinde, Oda ve Borsa kaynaklarından bankalara aktarılan tutarın 10 katına kadar ek kaynağın da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından sağlanması ile daha fazla üyenin faydalanabilmesi için azami kredi limitinin 100 bin TL olarak belirlendiğini söyledi.

Başkan Fındıkoğlu, Kastamonu'da faaliyet gösteren Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, Kastamonu Ticaret Borsası, Tosya Ticaret ve Sanayi Odası, Taşköprü Ticaret ve Sanayi Odası ile İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin faydalanabileceğini belirterek, “Nefes Kredisi, 2020 yılı sonuna kadar anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılında 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam en fazla 20 ay vadeli olacaktır. Şuan için yapılan protokol gereği kullandırılacak kredinin brüt faiz oranı yıllık yüzde 7,5 olmakla beraber Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanan protokol çerçevesinde 3 milyon TL ve altında cirosu olan işletmeler azami 50 bin TL, 3 milyon TL ile 25 milyon TL (dahil) arasında cirosu olan işletmeler azami 100 bin TL kullanabileceklerdir. Üyelerin krediyi kullanabilmeleri için Odalardan ve Borsa'dan “Nefes Kredisi İçindir” ibareli faaliyet belgesi alarak bankaya başvurmaları gerekmektedir. Üyeler faaliyet belgelerini, odalardan ve borsadan talep edebilecekleri gibi internet üzerinden de alabileceklerdir" dedi.

Yaşanan süreçte üyelerinin dertlerini ve sıkıntılarını çok iyi bildiklerini ifade eden KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, “Yaşanan süreçte üyelerimizin dertlerini ve sıkıntılarını biliyoruz, TOBB çatısı altında camia olarak özellikle nakit akışı bozulan işletmelerimizin finansmana ulaşmaları konusunda çözüm arayışlarımız devam ediyor. İlimizde normalleşme süreci tamamlanana kadar KATSO olarak tüm gücümüzü ve imkanlarımızı üyelerimiz için kullanıyoruz. İlimizde faaliyet gösteren tüm odalarımız ve borsamızda ellerindeki tüm imkanları kullanıyorlar. Nefes Kredisi protokol sürecini yerelde 27 Nisandan itibaren başlattık, işletmelerimiz Nefes Kredisine müracaat edebilirler. Süreci birlikte yeneceğimize inanıyorum” diye konuştu.