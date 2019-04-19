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Başkan Fındıkoğlu, Turizm Değerlendirme toplantısına katıldı

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Turizm Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Turizm Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.


Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Mevlüt Bahribey Konukevinde Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen Turizm Değerlendirme toplantısına katıldı.


Toplantıya ayrıca Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saim Ateş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İshak, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Genel Sekreter Vekili Serkan Genç, turizm işletmecileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile esnaf odaları başkanları katıldı.


Kastamonu'nun tarihi, kültürel ve doğal değerlerini Kastamonu turizmine kazandırmak amacıyla düzenlenen Turizm Değerlendirme Toplantısında Kastamonu turizminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

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