İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Fındıkoğlu, Vali Karadeniz'i ziyaret etti

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Vali Yaşar Karadeniz’i ziyaret etti.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.


Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, beraberinde Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı, SGK Kastamonu İl Müdürü Zafer Şimşek ve Kastamonu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Savaş ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti. Ziyarette Başkan Fındıkoğlu, Vali Karadeniz'e 2019 Yılı İstihdam Seferberliği hakkında brifing verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.