Başkan Fındıkoğlu: “Zor dönemde önemli işler yaptık, yeni dönemde yapılacak çok daha fazla işimiz var”

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, yeni dönem için yeniden aday olduğunu belirterek, "Zor dönemde önemli işler yaptık, yeni dönemde yapılacak çok daha fazla işimiz var" dedi.

8 Ekim Cumartesi günü yapılacak oda seçimi için yeninden aday olduğunu açıklayan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, görev süresince yaptığı çalışmaları ve seçilmeleri halinde gerçekleştirecekleri projeler hakkında bilgilendirmede bulundu. Yeni hizmet binası yapacaklarını kaydeden KATSO Başkanı Fındıkoğu, “Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER), Yatırım ve Proje Destek Ofisi, İhracat Destek Ofisi ve İhracat İstihbarat Merkezi, Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, Marka ve Patent Birimi projelerini hayata geçireceğiz” dedi.

Meclis ile meslek komitelerinde önceki döneme göre çok daha güçlü bir yapılanmanın içerisinde olduklarını ifade eden KATSO Başkanı Fındıkoğlu, “Geride bırakacağımız dönemde yaptığımız çalışmalarımızın üstüne, aramıza yeni katılacak meclis üyelerimiz ile birlikte daha fazlasını koyacağız” diye konuştu.

Birlikte çalıştıkları meclis üyelerine çalışmalarından ötürü teşekkür eden KATSO Başkanı Fındıkoğlu, görev yaptıkları dönemde ülkenin yakın coğrafyalarındaki savaşlar, küresel ekonomik kriz, pandemi ve Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin iş dünyasını olumsuz etkilediğinin altını çizerek, “Buna rağmen oda üyelerinin yararına birçok çalışmayı tamamlayarak projeleri hayata geçirdik, bundan sonrada geçirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kastamonu'nun iş dünyasının sorunlarının el birliği ile çözülmesinin gerektiğini kaydeden Başkan Fındıkoğlu, “İşletmelerimizin sorunlarını ortadan kaldırmak için dinamik ve çözüm odaklı hareket etmeye özen gösterdik. Üyelerimizin tüm sorunlarını istişareler ile analiz ederek başta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere ilgili tüm kurumlara ve bakanlıklara ilettik. Bakanlar ile birebir görüştük ve taleplerimizin Cumhurbaşkanlığı nezdinde cevap bulmasına gayret ettik” ifadelerini kullandı.

KATSO olarak kuruluşunu destekledikleri ve kurucu ortağı oldukları TEKNOKENT A.Ş.'nin Kastamonu Valiliği, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Belediye Başkanlığı ve diğer paydaşlar ile işbirliği içerisinde hayata geçirildiğini ve yüksek teknoloji üreten birçok işletmeye ev sahipliği yapmaya başladığını aktaran Başkan Fındıkoğlu, “Yine kurucu ortağı olduğumuz Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Hayvancılık OSB ile ilgili çalışmalar tamamlanarak yatırım programına alındı. Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Projesi, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği, Milli İstihdam Seferberliği, Mesleki Eğitim, Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi, Coğrafi İşaret, Nefes kredisi, KGF Destekli Kredi çalışmalarımız sayesinde ekonomik kriz, sel felaketi, dünyayı ve ülkemizi etkileyen savaşlar ve pandemi sıkıntılarından üyelerimizin daha az etkilenmesi için çaba gösterdik” dedi.

Yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları projelerle ilgili bilgiler aktaran Fındıkoğlu, “Gelecek dönemde yeni hizmet binası bünyesinde ARGE projelerinin destekleneceği yeni veya kendini geliştirmek isteyen işletmelere ev sahipliği yapacak Teknoloji Geliştirme Merkezi'ni bünyemize katmak istiyoruz. Projesi olan, kapasitesini geliştirmek isteyen veya yeni girişim düşünen işletmelerimize Yatırım ve Proje Destek Ofisi kurarak ev sahipliği yapacağız. Kuracağımız İhracat Destek Ofisi ve İhracat İstihbarat Merkezi ile ihracatçımızın yanında olacağız, ihracatçılarımıza dış pazar analizi, müşteri analizi gibi hizmetler vereceğiz ve potansiyel ihracatçılarımıza yol gösterecek bir birim oluşturacağız. İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların ve ticari uyuşmazlıkların çözümünü kuracağımız Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nde sağlayacağız. Marka ve Patent Birimi ile üyelerimizin patent başvurularını, marka başvurularını takip edeceğiz. Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nin genişletilmesi için yapılan çalışmalara desteklerimiz devam edecek, Seydiler OSB ile ilgili çalışmaların sonuçlandırılması için çalışmalarımızı hızlandıracağız. İhsangazi ve Araç ilçelerinin kesişme noktalarında belirlediğimiz bir bölgede Kastamonu Valiliği ve ilçe belediyelerimiz ile işbirliği içinde Karma Organize Sanayi Bölgesi girişimini başlatacağız” diye konuştu.