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Başkan Kavaklgil mahalle sakinlerini dinledi

Belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, mahalle sakinlerinin de sorunlarını dinledi.


Mücavir alan sınırları içerisinde bulunan tüm noktalara hizmet vermeye devam eden Tosya Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ilçenin Yunus Emre Mahallesi'nde yürütülecek olan yol açma ve genişletme çalışmaları öncesi mahallede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil bölgede yaşayan sakinlerin taleplerini dinledi. Çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil; üst yapının iyileştirilmesi noktasında projelendirme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.


Ayrıca vatandaşlardan gelen talep üzerine Bahçelievler Mahallesi Şehit Hilmi Şekerci Caddesi üzerinde araç ve yaya yolunun fiziki durumu Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil tarafından kontrol edilerek gerekli talimatlar verildi.

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