Başkan Kavaklıgil, 112 Acil Çağrı Merkezi inşaatını inceledi

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin tek çatı altında toplanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında inşaatına başlanan 112 Acil Çağrı Merkezi'nin inşaatını inceledi. Projenin ihale edilmesiyle birlikte başlayan çalışmaları yerinde gören Başkan Kavaklıgil, özellikle istinat duvarları ile ilgili olarak yetkililerden bilgiler aldı. Başkan Kavaklıgil, Tosya Belediyesi olarak yatırımların verimli bir şekilde ilerlemesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Tosya'nın gelişmeye oldukça müsait olduğunu belirten Başkan Kavaklıgil, yapılacak yatırımların takibinin yanı sıra Tosya Belediyesi hizmet politikasının da verimli ve kalıcı iş üretmeye yönelik olduğunu söyledi.