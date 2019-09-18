Başkan Kavaklıgil, Bakan Yardımcısı Kaykamcı'yı ziyaret etti

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçisi Faruk Kaymakcı'yı ziyaret etti.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, beraberinde Tosya Belediye Meclis Üyeleri Tekin Süzük, Rahman Çalıkuşugil, Sadık Değer, Tosya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Tabakoğlu ile gazeteciler Sedat Ağacıkoğlu ve Serhat Ağacıkoğlu ile birlikte Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçisi Faruk Kaymakcı'yı ziyaret etti.

Avrupa Birliği Başkanlığı Merkezi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Tosya Belediye Başkan Volkan Kavaklıgil, Bakan Yardımcısı Kaymakcı'dan Tosya'da yapmayı planladıkları projeler konusunda destek istedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçisi Faruk Kaymakcı, “Tosya için elimi taşın altına koymaya ve hizmete hazırım” dedi.

“Belediye Başkanımız genç ve dinamik, Tosya için büyük avantaj”

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'in genç ve dinamik bir belediye başkanı olduğunu söyleyen Kaymakcı, “Aslın da benim Tosya'ya gelerek başkanımızı makamında ziyaret ederek yeni görevinden dolayı tebrik edip hayırlı olsun ziyaretinden bulunmam gerekirdi. Fakat görevimizi yoğunluğu ve sürekli yurt dışında bulunmam nedeni ile bu ziyareti gerçekleştiremedim. Şu an devletimizin vermiş olduğu 9 ayrı görevin sorumluğu ve Başkanlığını yapmaktayım. Belediye Başkanımız ile yaklaşık 3 ay önce telefonda görüşüp tebrik etmiştim. Bugün ise sağ olsunlar Tosya heyeti ile ziyarete geldiler. Başkanımız genç ve dinamik bu Tosya'ya hizmet alanında büyük avantajlar sağlayacaktır” dedi.

“Ben Tosya'nın ekmeğini yedim hizmet için başkanımızı her konuda desteklerim”

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'i her konuda destekleyeceklerini söyleyen Kaymakcı, “Ben Tosya'nın ekmeğini yedim suyunu içtim memleketime hizmet için elimden geleni yaparım. Tosya Lisesi mezunuyum. Okul yıllarında dostum Sedat ile birlikte Hentbol takımında birlikte oynadık. Tosya'da çok güzel anılarım ve dostlarım var, bunları nasıl unutabilirim. Başkan Volkan Kavaklıgil Tosya için çok güzel projelerle geldi. Bunların içinde Devlet destekli ve Avrupa birliği destekli çalışmalar ve projeler var. Projelerin yatırıma dönüşmesi yönünde başkan ile koordineli bir şekilde çalışma yapacağız” diye konuştu.

“Avrupa Birliği Projeleri konusunda Tosya'ya uzman bir heyet göndereceğim”

Avrupa Birliği projeleri konusunda Tosya'ya bir uzman ekibin gönderileceğini belirten Kaymakcı, “Tosya Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının yer alacağı aynı zamanda ilçede görev yapan eğitimcilerinde katılacağı bir toplantıda proje uzmanlarımız tarafından bilgilendirme toplatışı ve seminer düzenlenecek. Burada Avrupa Birliğinin projeleri ve destekleri konusunda detaylı bir sunum yapılacak. Tosya Belediyesinin hazırlayacağı projeler yerinde incelenerek gerekli katkılar sağlanacak. Ekmeğini yediğim ilçeme bu anlamda pozitif ayrımcılık yapmam benim en doğal hakkım” şeklinde konuştu.

“Sizlerin Tosya halkına hizmet noktasında bizlerin yanında olmanız bizim için büyük kazanç”

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı'ya Tosya heyetine göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı teşekkür ederek, “Sizler şu an bizlerin ve Tosya halkının en önemli değeri ve gururusunuz” dedi.

Kavaklıgil, şöyle konuştu: “Sayın bakanımız ve hemşerimiz Faruk bey'in şahsıma ve Tosya heyetine göstermiş olduğu bu sıcak ve samimi karşılama ve istişareden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bakanımıza ilçemizin son durumu hakkında kısa bir bilgilendirme sunumu yaparak önümüzdeki süreçte planladığımız projeler konusunda bilgi verdik. Bakanımız toplantıya Avrupa Birliği uzmanları ve danışmanlarını çağırarak bizim projelerimizle ilgili detaylı bir fikir alışverişinde bulunmamızı sağladı. Ben inanıyorum ki sayın bakanımızın da desteği ile ilçemizde önemli çalışmalar yapacağız”

Yaklaşık 1,5 saat süren toplantı sonrasında Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'ya günün anısına yöresel ürünlerden oluşan hediye sepeti takdim etti. Ayrıca Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, özel olarak yaptırdığı ve üstünde Bakan Yardımcısı Kaymakcı'nın isminin yazılı olduğu bir bıçkı ile aynı zamanda üstünde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yazılı ikinci bir bıçkıyı da hediye etti.

Kaymakcı, kendisine teslim edilen Tosya bıçkısını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ulaştıracağını kaydetti.