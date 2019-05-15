Başkan Kavaklıgil, belediye birimlerini ziyaretini sürdürüyor

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya Belediyesi'nde birim ziyaretlerini sürdürüyor.

Göreve geldikten sonra Tosya Belediyesindeki birimleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler alan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, bu kapsamda Tosya Belediyesi Lojistik Tesislerini ve Alt Ünitelerini ziyaret etti. Lojistik tesisler içinde bulunan araç bakım ve onarım ünitesinde birim sorumlularından bilgi alan Başkan Kavaklıgil, araç bakımı ve onarımı konusunda tüm ihtiyaca birim tarafından cevap verilebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılacağını söyledi. Beton parke üretim aşamalarının yanı sıra kent merkezinde parkeye duyulan ihtiyacı da bildiklerini belirten Başkan Kavaklıgil, üst yapı konusunda parke yol ağıyla beraber asfaltlama çalışmalarının daha geniş bir alanı kapsayacağını kaydetti.

Özellikle şehir giriş ve çıkışlarını acil olarak ele aldıklarını söyleyen Başkan Kavaklıgil Atatürk Caddesi Eceoğlu Mevkiinde yürütülen çalışmaların önemine değinerek, bağ yollarında da gerekli bakımın yine lojistik tesisler vasıtasıyla yapılacağını ifade etti.