Başkan Kavaklıgil, 'Belediyenin toplam 27 milyon 740 bin TL borcu var''

Makamında basın toplantısı düzenleyen Kavaklıgil, “Başkan seçildikten sonra önce işe iş disiplini ile başladık. Mali durumumuz ne personel sayımız kaç, bunlarla alakalı bir çalışma yaptık. Belediyenin en çok sıkıntı yaşadığı yer mali durumu. Göreve başladığımız gün itibariyle Tosya Belediye Başkanlığının toplam 27 milyon 740 bin TL borcu bulunmaktadır. Tabi bu borçlanma şekli özellikle iller bankası ve özel bankalara yüzde 70 civarında. Bu bizim borçlanma anlayışımızda bir yanlışlık olduğunu ve orantılı bir şekilde gözüküyor. Piyasaya 7 milyon 368 bin lira borcumuz var. Tosya Belediye Başkanlığında maalesef şöyle bir süreç yaşanmış alınan ve verilen işlerde birim fiyatı noktasında araştırma yapılmadan öncesinde nereden alıyorsak ne şekilde alıyorsa devam ettirilmiş. Pek fazla otokontrol sistemi olmadan bir alışveriş mekanizması gelişmiş. Kasamızda ne kadar paramızın olduğunu bilmeden yani tabiri caizse ayağımızı yorganımıza göre uzatalım Atasözünden uzaklaşarak ne ayak kalmış ne yorgan. Malumunuz belediyeler İller Bankasından gelen bir payla ve bunun akabinde kendi öz kaynaklarından elde ettiği gelirle yaşamını devam ettiren bir kurum. 2017 yılına göre İller Bankasından gelen para hemen hemen yarı yarıya düşmüş. Bunun sebebi de şu malumunuz ülke genelinde bir ekonomik kriz var. Bu kriz ülkenin kasasına giren parayı da etkiliyor. İller Bankasından gelen paydan bu gün itibariyle personelimize vermiş olduğumuz maaşı dahi karşılayabilecek yeterlilikte değil'' dedi.

Personel değişikliği konusunda da bilgiler veren Başkan Kavaklıgil, “Meydanlarda söyledim dedim ki 'biz kimsenin ekmeğiyle oynamak için belediye başkanlığına talip değiliz' dedim. Tabiki yer değişiklikleri olacak. Bunlar da insanları rencide etmek anlamında değil insanları pasifize etmek anlamında değil. Kesinlikle daha verimli çalışabilmek yöntemi oluşturabilme anlamında bir personel noktasında yer değişikliği yapacağız. Bize oy vermiş vermemiş değil onu şuraya verelim şunu buraya verelim gibi bir düşüncemiz yok. Kimden daha fazla verim alabiliriz o şekilde faydalanacağız” diye konuştu.

İlçedeki doktor eksikliğine de değinen Başkan Kavaklıgil doğum uzmanı ve intaniye uzmanının geçici görevlendirme ile çözüldüğüne dikkat çekerek, “Memleketimizin kanayan yarası ve bizim de üzerinde durduğumuz doktor problemimiz vardı. Doktor problemiyle alakalı biz girişimlerde bulunduk. Doktor ihtiyacımızı ilk olarak il koordinasyon toplantısında vurguladık. Doğum doktorumuzun kadrosunun dolu olduğu ve kendisinin izinde olduğunu ve geçici görevlendirme yapılmasını istedik. Psikiyatri ve intaniye uzmanımız Kastamonu'ya görevlendirildi bunlarla ilgili girişimlerde bulunduk. İl Sağlık Müdürümüze ve Vali Bey'e çok teşekkür ediyorum. Vali Bey'in talimatıyla Tosya Devlet Hastanemize Perşembe ve Cuma günleri haftada iki gün doğum uzmanımız hizmet verecek doktorumuz dönünceye kadar. İntaniye yani enfeksiyon hastalıkları uzmanımızda görevlendirilmesi bitirildi haftanın 5 günü Tosya Devlet Hastanesinde hizmet verecek. Psikiyatri uzmanımızla alakalı da Vali Beyle görüşme gerçekleştirdim. Görevlendirmesi bu ay bitiyor Tosya Devlet Hastanesinde hizmete devam edecek” dedi.

Başkan Kavaklıgil, başlattıkları kültürel etkinlikler hakkında bilgi vererek, “Çocuklarımızla gençlerimizle alakalı sinema günlerini başlattık. Vatandaşlarımızın eğlenmeleri vakit geçirebilmeleri adına Ramazan etkinlikleri oluşturduk. Bir tanesini Sakarya Okulunun bahçesinde gerçekleştireceğiz. Hacivat Karagöz olacak, ortaoyunları olacak, maniler olacak, karşılıklı atışmalar olacak. Çocuklarımıza orada kağıt helvalar dağıtacağız elma şekerleri dağıtacağız. Bir Ramazan etkinliği gerçekleştireceğiz. Bunlar Cuma ve Cumartesi geceleri olacak. Sakarya Okulu, Cumhuriyet Meydanı ve Mehmet Akif Ersoy Okulunda olmak üzere şehrin tamamına hitap edecek” dedi.

Muhtarlarla mahallerin sorunları konusunda aylık istişare toplantıları düzenlediklerinin altını çizen Başkan Kavaklıgil,“Muhtarlarımızla da istişare toplantıları düzenliyoruz mahallerimizin bütün eksik ve ihtiyaçlarını topladık fizibilite çalışmasını Ramazan ayı içerisinde yapacağız girdiğimiz mahallede tüm eksikliklerini bitirip öyle çıkacağız” şeklinde konuştu.

Ekmek zammının yasal olmadığının altını çizen Başkan Kavaklıgil, “Gündemimizde ekmek var. 2018 yılında birlik bir karar almış bakanlığa onaylatmış demiş ki 250 gr. Ekmeği 1 lira 25 kuruşa satabilirsiniz demiş. Bizim burada bu işin ticaretini yapan firmalarımız da kendi aralarında demişler ki 200 gram ekmek üretelim 1 liradan satış yapalım. Böyle bir uygulama gerçekleştirmişler. Kimsenin sesi çıkmamış. Kimse yaptırım uygulamamış.

250 gram ekmek şuanda Kastamonu merkezde dahil olmak üzere 1 lira 25 kuruştan satılıyor. Daha birlik toplanmamış yeni bir zam kararı almamış bakanlık tarafından uygulamaya geçirilmemiş 250 gram ekmek satış fiyatını Tosya'daki bu sektörde uğraşan ağabeylerimiz ne hikmetse 1 lira 50 kuruştan satışa sunmuşlar. Şu anda ellerine gelen bir fiyat listesi yok. Bunun fiyatını belirleyecek merci kesinlikle ve kesinlikle belediye değil. Belediye Başkanlığının dahilinde olan bir şey değil. Ama biz iyi niyetimize istinaden bu ağabeylerimizi ve arkadaşlarımızı çağırdık. Dedik ki zam dahi uygulayacaksanız, bizi sizlerle karşı karşıya getirmeyin. Zam yürürlüğe girdikten sonra Tosya'da uygulayın dememize rağmen bu arkadaşlarımız halen ısrara devam ediyor. Arkadaşları uyarıyorum, tutanaklarımızı tuttuk. Bundan sonraki işlem de cezai yaptırıma gidecek bilgileri olsun. Dedik ki madem bir zam yapacaksınız vatandaşımızın ekmeğin gramına falan bakacak hali yok. 200 gram ekmeği 1,25 yapın. Herşeyin olacak işi var. Ama ısrarla ayak dirediler ama bu böyle gitmez. Belediyeyi yok sayıyorlar, vatandaşı yok sayıyorlar. Tosya Belediye Başkanlığı olarak bu noktada bizim yetkilerimiz dahilinde yapılması gereken ne varsa hepsini uygulayacağız. Ben bunu Ramazan ayını istismar etme noktasında görüyorum. Ramazan ayında ekmek ne kadar satılıyor pide alıyor herkes. Niye 200 gram ekmeği 250 grama çıkarıp 1,50 TL'ye satıyorsunuz. Ben yine kötü düşünmek istemiyorum arkadaşlarımızın iyi niyetli olduğu kanaatindeyim. Yine söyledim anlıyorum para kazanamıyorsunuz ama acımasız olmamak lazım. Bu özellikle Ramazan ayında özellikle Tosya'da şu kadar kriz olduğu dönemde bu insanlara yapılmış bir zulümdür. Buradan da vatandaşlarımıza belirtmek istiyorum belediyemizin yetkisi dahilinde her şeyi yapacağız. Çünkü şu anda uygulamış oldukları zam yasal değil” dedi.