İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan Kavaklıgil, Cumhuriyet Anaokulunu ziyaret etti

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Cumhuriyet Anaokulunu ziyaret etti.


Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola ile birlikte Cumhuriyet Anaokulu'nda incelemelerde bulundu. Yeni yerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eden Cumhuriyet Anaokulu'nun özellikle çevre düzenlemesi konusunda eksikliklerini okul yönetiminden dinleyen Başkan Kavaklıgil, eksikliklerin kısa sürede giderileceğini ve bahçe düzeni ile de ilgileneceklerini belirtti.


Okul giriş çıkışlarında da revizyona gidilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Kavaklıgil, Tosya Belediyesi olarak eğitime verilecek her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.