Başkan Kavaklıgil, Cumhuriyet Anaokulunu ziyaret etti

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola ile birlikte Cumhuriyet Anaokulu'nda incelemelerde bulundu. Yeni yerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eden Cumhuriyet Anaokulu'nun özellikle çevre düzenlemesi konusunda eksikliklerini okul yönetiminden dinleyen Başkan Kavaklıgil, eksikliklerin kısa sürede giderileceğini ve bahçe düzeni ile de ilgileneceklerini belirtti.

Okul giriş çıkışlarında da revizyona gidilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Kavaklıgil, Tosya Belediyesi olarak eğitime verilecek her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.