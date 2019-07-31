Başkan Kavaklıgil, "Entegre bir şehir için çalışıyoruz"

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'in başkan yardımcısı Mustafa Mola ile birlikte makam odasında düzenlediği toplantıya basın mensupları katıldı. Konuşmasına 4 aylık süreyi değerlendirerek başlayan Başkan Kavaklıgil, “Elimizden geldiği kadar özverili bir şekilde çalışma ve mesai harcama söz konusu gerekeni yaptığımıza inanıyorum. 4 aylık süre içinde birçok problem ve sorunlarla karşı karşıyayız. Bunlarla alakalı çalışma programı yapmanız gerekiyor, personelin çalışma prensipleri, kendinize göre program hazırlamanız gerekiyor. Herkesin farklı görüşleri var, üretim ve uygulama aşamasında. Bizim seçimden önce halkımıza verdiğimiz sözümüz vardı, Tosya Belediye Başkanlığı şeffaf bir belediye başkanlığı olarak yönetilecek, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin her vatandaşımıza aynı mesafede olacağız diye. Bugün Tosya Belediye Başkanlığı çatışı altına gelen herkesle ilgileniliyor, kimse ben belediyeye gidip de görüşemedim diyemez. Vatandaşımızın sorun ve sıkıntılarıyla ilgilenmeye çalışıyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil görev süresi içinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, "Sosyal belediyeciliğe Ramazan etkinlikleri ile başlamış olduk. Bunların akabinde yaz tatili nedeniyle yaz Kur'an Kursları başladı. Çocuklarımızı teşvik etmek amacıyla dondurma etkinlikleri düzenledik. Çocuklarımız manevi değerlerini bu kurslarda öğreniyor, sonraki zamanlarda farklı işleri oluyor zaman olmuyor. Yine kültürel etkinlikler kapsamında 7'den 70'e sinema etkinlikleri kapsamında kültür merkezimizde sinema etkinliği düzenledik ve 4 bin vatandaşımıza sinema imkanı sunduk. Festivalin kültür ve pirinç festivali olması nedeniyle dedik ki pirincimize uygun olsun hasat zamanında yapalım. Bu yüzden tarihlerini hasat zamanına aldık. Sünnet şöleni ve güreş olacak. Ayrıca D-100 Karayolu kenarına festival boyunca teşhir merkezi kuracağız ve ilçemizde üretilen ürünleri orada teşhir edeceğiz" diye konuştu.

Kavaklıgil sözlerini şöyle sürdürdü: "Suyumuzun kireçten arındırılması için çalışmalar yapıyoruz. Depolarımıza su arıtma sistemi koyarak suyumuzu kireçten arıtacağız. Maliyeti yaklaşık 1 milyon olan su arıtma hayırseverlerin finansmanıyla yapılacak. III. Etap TOKİ için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile gerekli yazışmaları yaptık. 2 ayrı yer sunduk. TOKİ'den gelecek olan cevabı bekliyoruz. Parke çalışmalarımız hızla devam ediyor. Deforme olan yerlerin ve parkesi olmayan yerlere parke yapım için çalışmalarımızı yaptık. 2 Eylül tarihinden itibaren başlayacağız. Şehrimizi daha da güzelleştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Şehrin girişlerine Yapraklı Kavşağından metal sanayiye kadar, İskilip Kavşağından akaryakıt istasyonuna kadar ve yine Kastamonu Yolunda Çalıkuşu Düğün Salonundan akaryakıt istasyonuna kadar olan alanda 35 cm yüksekliğinde tek tip bordür ile orta refüj çalışması yapıyoruz. İlçemizin bozulan yollarında, caddelerde bağ yollarında sathi kaplama çalışmaları yaptık. Kendi ürettiğimiz sathi kaplamalar ile bozulan yerleri tamir ettik."

"Yavuz Selim İlkokulu binasının ihalesi yapıldı, yer tesliminin ardından yüklenici firma tarafından zemin etüdü çalışmalarına başlandı. İlçemize yakışır bir proje yapıyoruz. Entegre bir şehir inşa etmeye çalışıyoruz. İki tane projemiz var. Birini kendi ekibimiz hazırladı, diğerini ise bir hemşerimiz. Halkımız ile anket yapacağız. Halkımızın tercihine göre halkımızın istediği proje için çalışmalara başlayacağız. Çayın üstü için proje hazırlıyoruz. Uzun yıllar olmuş çayın üstünün kapatılmasının ardından ve deforme olmuş. Bu yıl yetiştiremezsek gelecek yıl çay üstü projesini yapmayı planlıyoruz. Tosya Belediyesi olarak yeni evlenen çiftlere de bir hediyemiz var. İçinde Kur'an-ı Kerim, bayrak 2 adet fincan, kahve ve kalem olan bir ahşap kutu hediye ediyoruz. Kur'an-ı Kerim bizim manevi değerimiz. 2 adet fincan var eşler birbirine kahve ikram etsin diye. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır, eşler birbirine 2 fincan kahve ikram ederse 80 yıl olur oda bir ömür eder. Kalem ise eşlerin imza attıkları kalemi de kendilerine hediye ediyoruz.

Basın toplantısı basın mensuplarının sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.