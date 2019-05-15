Başkan Kavaklıgil, Huzurevi sakinlerini ziyaret etti

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya'da bulunan Huzurevini ziyaret ederek burada yaşlılarla bir araya geldi.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola ve Belediye Meclis Üyesi Ahmet Özelmacı ile birlikte Tosya Huzurevi'ni ziyaret etti.

Huzurevinde yaşlılarla birlikte bir süre sohbet eden Başkan Kavaklıgil, huzurevindeki annelere de çiçek verdi.

Başkan Kavaklıgil, “Cennet annelerin ayakları altındadır” hadisini hatırlatarak, “Senenin tek bir günü değil, ömrümüzün her günü baş tacı yaptığımız annelerimizin günü. Bizleri bu dünyaya getiren, her türlü fedakarlığa, cefakarlığa katlanarak büyüten annelerimiz, hayattaki kılavuzumuz, yol göstericimizdir. Mutluluğumuzla mutlu olan, üzüntümüzle kederlenen annelerimizin yüzünü güldürmek, onların gururlanacağı birer evlat olmak boynumuzun borcudur. İyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin kaynağı annelerimizin mübarek ellerinden öperek Anneler Günü´nü kutluyorum” dedi.