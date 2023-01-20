Başkan Kavakligil ile öğrenci arasında gülümseten sohbet

Kastamonu'nun Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'in, katıldığı karne töreninde bir öğrenci ile arasında geçen diyalog törene katılanları gülümsetti.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçe merkezindeki Dumlupınar İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Törende öğrencilerle sohbet eden Başkan Kavaklıgil, karnelerini de vererek başarı dileklerinde bulundu.

Başkan Kavaklıgil'in ziyaret ettiği sınıfta Bekir Sadık isimli öğrenci ile arasında geçen diyalog ise törene katılanları gülümsetti. Törende hazır cevapları ile dikkat çeken öğrenciye kendisini veliahtı olarak seçtiğini söyleyen Başkan Kavaklıgil, ilerde belediye başkanı, milletvekili olabileceğini söyledi. Başkan Kavaklıgil ile öğrenci arasındaki diyalog sınıftakileri kahkahaya boğdu.

Çocukların karnelerini alarak yarı yıl tatiline girmelerinin ardından Belediye Başkanı Kavaklıgil, 6 gün boyunca "Rafadan Tayfa" animasyon filmini ücretsiz izleyebileceklerini söyledi. Öğrenciler, Başkan Kavaklıgil'e teşekkür etti.

Program İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.