Başkan Kavaklıgil, MHP Lideri Bahçeli'yi Tosya Festivali'ne davet etti

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi 23. Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali'ne davet etti.

Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Kavaklıgil, parti genel merkezinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ı da ziyaret ederek 23. Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali'ne davet etti.

Bahçeli yaptığı değerlendirmede, "23. Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali öncesi belediye başkanımız nezdinde tüm Tosya halkına sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Tosya'yı ve başkanımızın çalışmalarını yakında takip ediyorum. Program dahilinde fırsatımız olur ise Tosya'ya gelerek davete icabet etmek isteriz'' dedi.

Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı, Belediye Meclis Üyesi Ahmet Büyükacar ile birlikte Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'yı da makamında ziyaret ederek 23. Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivaline davet etti.