Başkan Kavaklıgil öğrencilerin doğum gününü kutladı

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Ortalıca İlkokulu'nu ziyaret ederek anaokulu öğrencilerinin doğum günü kutlamasına katıldı.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Ortalıca İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Kavaklıgil, okulda okul öncesi eğitimi alan miniklerin doğum günü kutlamasına katıldı. Burada tüm öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtan Başkan Kavaklıgil, öğrencilerle bir süre sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.