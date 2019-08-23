Başkan Kavaklıgil, ''Ortak akıl oluşturarak problemleri çözeceğiz''

Mahallelerin eksikliklerini yerinde görmek ve vatandaşların dertlerini, sıkıntılarını dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla mahalleleri incelemeye devam eden Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, Mahalle Muhtarı İsa Bacaksız ve birim müdürleri ile birlikte ilçenin Dilküşah Mahallesinde incelemelerde bulundu.

Sorunlu bölgeleri kendisi fotoğrafladı

Mahalle muhtarı İsa Bacaksız ile birlikte mahalleyi gezen Başkan Kavaklıgil, kendi telefonuyla sorunlu bölgelerin fotoğrafını çekti.

Mahallenin ara sokaklar dahil tamamını gezen Başkan Kavaklıgil, alt yapı sorunlarından yaya kaldırımı ve parkelere, bozulan asfaltlara kadar yerinde inceleyerek eksiklikleri tek tek tespit ederek birim müdürlerine gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi. Tespit edilen sorunlu bölge ve yerlerin fotoğrafını çeken Başkan Kavaklıgil, konunun yakinen takipçisi olduklarının altını çizerek problemleri hızlı şekilde çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Mahalle sakinlerini dinledi

Mahalle sakinleri ile bir süre sohbet eden Kavaklıgil, dertlerini sıkıntılarını dinledi. Sık sık elektriğin kesildiği konusunda dert yanan vatandaşlar, elektriklerin zamansız kesilmesi nedeniyle derin donduruculardaki yiyeceklerin bozulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Elektrik kesintilerine çözüm bulunmasını isteyen vatandaşlar elektronik eşyalarının arıza yapmasından korktuklarına vurgu yaptı.

Mahalleyi birim müdürleriyle birlikte inceleyen Başkan Kavaklıgil'e teşekkür eden Dilküşah Mahallesi Muhtarı İsa Bacaksız, “Mahallemizin problemlerini çözmek ve eksiklikleri yerinde görmek için Belediye Başkanımızla, Başkan Yardımcımızla ve belediye birim müdürleri ile birlikte mahallemizi inceledik. Daha önceden tespit ettiğim eksiklikleri ve yapılması gereken hizmetleri başkanımıza ilettim. Mahallemizin daha iyi hizmet alması için çalışıyorum. Başkanımıza mahallemize geldiği için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil inceleme sonrası yaptığı açıklamada, “Tosya Belediye Başkanlığı olarak seçimlerden önce söz verdiğimiz gibi, Tosya'da bulunan bütün mahallelerimizi muhtarlarımızla birlikte gezmeye ve sorun ve sıkıntıları tespit etmeye devam ediyoruz. Bugün de Dilküşah Mahallesindeyiz. Buradaki problemlerimizi sıkıntılarımızı vatandaşlarımıza engel teşkil edecek bütün sıkıntıları gidermek için ekibimizle birlikte mahallemizi inceliyoruz ve incelemeye devam edeceğiz. Mevcut bulunduğumuz yerde de bir park alanımız var. Allah nasip kısmet ederse buranın projesini hazırlatıp mahallemize yakışacak şekilde bir park alanı oluşturmayı düşünüyoruz. Bazı sıkıntılarımız da vardı doğal olarak onlarında halledilmesi ve çözüme kavuşturulması için ekiplerimiz notlarını aldı, çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Biz yapılacak işlerde sorun ve sıkıntılarda hep birlikte yöneteceğiz demiştik. Bugün mahalle muhtarımız ve ekibiyle birlikte gezerek bizim birim müdürlerimizle birlikte gezerek ortak akıl oluşturarak problemlerin çözüme kavuşturulması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.