İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan Kavaklıgil, tarım arazilerini inceledi

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçede tarım arazilerini ve bu arazilerde meydana gelen olumsuzlukları yerinde inceledi.


Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçede bulunan tarım arazilerini yerinde inceledi.


Özellikle sulama suyunun tarım arazilerine ulaştığı ana sulama kanallarını inceleyen Başkan Kavaklıgil, sonbahar mevsiminde yaprakların dökülmesiyle birlikte bu kanalların dolduğunu ve işlevini tam anlamıyla yerine getiremediğini ifade etti.


Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola ile birlikte yerinde yapılan incelemeler sırasında vatandaşları dinleyen Başkan Kavaklıgil, ilçede sulama sıkıntısı çekilen diğer bölgeleri de ivedilikle inceleyeceklerini belirterek, Tosya'da bağ kültürünün ne derece önemli olduğunu bildiklerini kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.