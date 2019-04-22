Başkan Kavaklıgil, tarım arazilerini inceledi

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçede bulunan tarım arazilerini yerinde inceledi.

Özellikle sulama suyunun tarım arazilerine ulaştığı ana sulama kanallarını inceleyen Başkan Kavaklıgil, sonbahar mevsiminde yaprakların dökülmesiyle birlikte bu kanalların dolduğunu ve işlevini tam anlamıyla yerine getiremediğini ifade etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola ile birlikte yerinde yapılan incelemeler sırasında vatandaşları dinleyen Başkan Kavaklıgil, ilçede sulama sıkıntısı çekilen diğer bölgeleri de ivedilikle inceleyeceklerini belirterek, Tosya'da bağ kültürünün ne derece önemli olduğunu bildiklerini kaydetti.