Başkan Kavaklıgil, Yavuz Selim İlkokulu'nda incelemelerde bulundu

Geçtiğimiz dönemde eski binanın yıkılmasıyla birlikte bölgede yapılacak zemin hazırlığı çalışmalarını Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Demirci ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola ile değerlendiren Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya Belediyesi'nin eğitime verdiği destek doğrultusunda bölgede yapılacak çalışmalara destek vereceklerini ifade etti.

Yavuz Selim İlkokulu'nun yeniden yapılmasıyla birlikte daha modern bir eğitim kurumu olacağı ifade eden Başkan Kavaklıgil, bölgenin de bu alanda ihtiyacının büyük ölçüde gidereceğini belirtti. Kaliteli eğitimin yanı sıra öğrencilere sunulacak fiziki şartlarında iyi olmasıyla birlikte başarının yakalanacağını ifade eden Başkan Kavaklıgil, okulun yeniden yapılması için emeği geçen herkese teşekkür etti.