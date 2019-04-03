Başkan Şahin, "Halkın tercihine saygılıyız"

Kastamonu Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde yeni başkan seçilen Volkan Kavaklıgil'i tebrik etti.

Yerel seçimlerde Tosya Belediyesi başkanlığı MHP adayı Volkan Kavaklıgil'in kazanması sonrasında mevcut başkan Kazım Şahin açıklama yaptı. Halkın tercihine saygı duyduklarını söyleyen Şahin, “31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçiminde halkın tercihine saygılıyız. Yeni seçilen arkadaşları tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bana 10 yıldır belediye başkanlığı görevi veren Tosya Halkına verdikleri yetki nedeniyle teşekkür ediyorum. Tüm görevler gelip geçicidir ve kimseye baki değildir, olmamıştır da. Burada önemli olan hizmettir. 2009 yılında halkımızın teveccühüyle göreve geldiğimizden bu yana geçen 10 yıllık süre içinde ilçemize önemli hizmetleri kazandırmaya çalıştık. Gece demeden, gündüz demeden, kar yağmur demeden halkımıza hizmet vermeye çalıştık. Bundan sonraki 5 yıl içinde de Volkan Kavaklıgil başkanımız Tosyamıza hizmet verecektir, kendilerini tebrik ediyor başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Şahin konuşmasına şöyle devam etti: “Tosya'mızın değerlerine değer katarak verdiğimiz hizmetlerin gurur ve mutluluğu içinde görevimden ayrılırken görevi devralacak Volkan Kavaklıgil başkanımıza başarılar diliyorum. Desteğini esirgemeyen başta Tosya halkımıza, yol arkadaşlığı yapan belediye meclis üyelerimize, belediye personelimize çok teşekkür ediyor saygılar sunuyorum. 10 yıl boyunca hizmet verdiğim halkıma, yol arkadaşlarıma ve çalışma arkadaşlarıma hakkımı helal ediyorum ve ben de haklarını helal etmelerini diliyorum."