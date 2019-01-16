Başkan Tahsin Babaş: “20 mahalle evi yapacağız”

AK Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı ve Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu'da il merkezinde 20 mahalleye mahalle evi yapacaklarını açıkladı.

Kastamonu'da bulunan toplam 20 mahallenin her biri için 5'er adet özel proje hazırladıklarını ve şuanda da toplam 125 proje planlarının olduğunu söyleyen AK Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı ve Belediye Başkanı Tahsin Babaş, her mahalleye kültürel dokuya uygun mimari yapıda ‘Mahalle Evleri'nin yapılacağını ifade etti.

Kastamonu'da mahalle kültürünün mahalle evleri projesi ile yaşamaya devam edeceğini belirten Başkan Babaş, “Birlik ve beraberliğimizin temel yapı taşı, samimi dostlukların ve sıcak komşuluk ilişkilerinin başlangıç noktası olan mahalle kültürümüz; gelenek ve göreneklerine sıkı sıkıya bağlı bir şekilde varlığını sürdüren şehir Kastamonu'muzda, ‘Mahalle Evlerimiz' ile yaşamaya devam edecek. Her mahalleye beş proje kapsamında ‘5'i 1 Yerde' başlığıyla ifade ettiğimiz projelerimizden bir tanesi olan “Mahalle Evlerimiz”, Kastamonu'nun tüm mahallelerinde kültürel dokusuyla hayat bulacak ve şehrimizde birlik ve beraberliğin sembol noktalarından olacak. Kapı önü sohbetlerinden sokak arası buluşmalarına, mahalleler arası turnuvalardan ev oturmalarına birçok samimi ilişkilerin doğduğu mahalleler, günümüzde de bilinçli bir toplumun en sağlam temelini oluşturmaktadır. Mahalle kültürü ile yetişen bireyler, gelenek ve göreneklerine bağlı olmalarının yanı sıra bir ve beraber olmanın mutluluğunu ve gücünü de yakından hissederek güçlü bir toplumun temelini oluşturmaktadır. Biz, mahalle kültürünün genel manada ne kadar önemli ve etkili bir kişisel gelişim aracı olduğunu biliyoruz. Bu amaçla da her mahallemizde ‘Mahalle Evleri' oluşturmak üzere harekete geçtik” dedi.

Mahalle evlerinde sunulacak imkanlarını anlatan Babaş, "Tarihi ve kültürel dokunun yaşatılacağı bu mekanlarımız elbette birçok aktivite imkanına sahip olacak. Tüm aktivitelerin ortak noktası ise birlik, beraberlik ve kişisel-sağlıklı gelişim olacak. Mahalle Evlerimiz; kitap ve gazete okuma alanlarına sahip olmasının yanı sıra belgesel gösterimlerine, sinema ve tiyatro etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Ayrıca bilişsel becerilerin geliştirilmesine yönelik zihinsel faaliyetler, psiko-motor aktiviteler, haftanın belirli günlerinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmeti, kanser taraması ile çeşitli muayeneler, Aile Sağlığı Merkezi, kültür-fizik egzersizleri ve yine haftanın belirli günlerinde diyetisyen desteği gibi imkanlar da Mahalle Evlerimizde hizmete sunulacak. Halk eğitim kurslarını da bünyesinde barındıracak olan Mahalle Evlerimiz bu sayede istihdama da katkıda bulunacak. Burada vereceğimiz kurslar sayesinde çok sayıda hemşehrimiz yeni iş imkânlarına sahip olacak. Bilgisayar odası ve kütüphanesi ile de bir ilim yuvası olmasını planladığımız Mahalle Evlerimiz; sosyal hizmet uzmanı eğitimleri, söyleyişiler, yarışmalar, münazaralar, turnuvalar, kulüp çalışmaları, kültürel geziler, Kur'an kursları ve bilgisayar dersleri ile tam donanımlı bir eğitim merkezi kimliğine de sahip olacak. Toplu törenlerin ve kadınların özel toplantı günleri için değişilmez bir adres olacak Mahalle Evleri'nde muhtarlık ofisleri de yer alacak. Sözün özü; Kastamonu'da Mahalle Evleri Mahalle Kültürünü yaşatacak” diye konuştu.

Kastamonu için genelde 25 özel proje daha hazırladıklarını da ifade eden Başkan Babaş, hem mahalleler hem de il merkezini genel manada kapsayan diğer projelerini de zamanla kamuoyuyla paylaşacağını kaydetti.