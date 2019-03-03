Başkan Tahsin Babaş, “Kastamonumuza ait projeler ürettik ve uyguladık”

Kastamonu Belediye Başkanı ve AK Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, “Kastamonu'nun güzelliklerini sürdürülebilir turizmle taçlandırmamız gerekmekte. Bunun için çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Biz 2014 yılında göreve geldiğimizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte şehir çalıştayı düzenledik. Bu çalıştaydan çıkan sonuçlarla birlikte yol haritamızı belirleyip harekete geçtik. Mahalle-Çarşı-Kale üçgeninde projelerimizi oluşturduk. Bu süreçte onlarca konağı restore ettik. Nasrullah Meydanı ve Bakırcılar Çarşımız da çalışmalarımızın büyük bölümünü tamamladık. Kale'nin restorasyonunu Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile yaptığımız protokolle başlattık. Yaklaşık 300 konutun cephe iyileştirmelerini gerçekleştirdik. ÇEKÜL Vakfı Başkanı Sayın Prof. Dr. Metin Sözen hoca ve Tarihi Kentler Birliği'nden ciddi katkı aldık. İşinin ehli ve liyakat sahibi isimlerle yola çıktık. Çok iyi bir ekip kurduk. Belediyemiz de KUDEB'i kurduk. Kastamonu'muza ait projeler ürettik ve uyguladık” dedi.

Kastamonu'ya geçtiğimiz yıl 2 milyon kişinin ziyaret ettiğini söyleyen Başkan Babaş, “Bu çalışmaların neticesinde 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını elde ettik. Kastamonu ciddi bir ilgi odağı haline geldi. Bu sürede ilimizi 2 milyon kişi ziyaret etti. Dünya'ya ve Türk Dünyası'na Kastamonu'muzu tanıttık. Seyrangah projemizden, Batı Çevre Yolu'na uzanan bir bağlantı yolu vardı. Buradaki yol 1682 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğindeydi. Biz bu yola Turizm Yolu adını verdik. 5 metlere olan yolun genişliğini 25 metreye çıkarttık. Alt yapı çalışmalarını tamamladık. Kastamonu'muz için önemli bir nokta oluşturduk. Buradan tüm tarihi noktalara ücretsiz servisler olacak. Gelen misafirler Münire Medresesi'nden Şeyh Şaban-ı Veli'ye kadar, Saat Kulesi'nden Bakırcılar Çarşısına varıncaya dek her tarihi noktayı gezecekler” diye konuştu.

Turizm Yolu'nun devamı olarak İnci Tepesi'nden Hazret-i Pir Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi'ne bir bağlantı yolu olarak projelendirdiklerini belirten Babaş, “Buraya 900 metrelik bir bağlantı yolunu yapacağız. Yolları tamamladığımızda turizm alt yapısının çok önemli bir kısmı daha tamamlanmış olacak. Yine Hisarardı Mahallesi eski İlköğretim Okulu bitişiğindeki alanda 1 bodrum, 1 zemin ve 1 kat olmak üzere toplam 3 katlı 140 araçlık otopark projemizi de hayata geçireceğiz. Böylelikle buradaki trafik ve parklanma konusunda da bir rahatlama sağlayacağız. Araç trafiği tam bir çözüme kavuşacak. Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi ve Külliyesi'yle tarihi sokağa ulaşımı böylelikle kolaylaştıracağız” şeklinde konuştu.

Saat Kulesi ile Kastamonu Kalesi arasında yapılan Teleferik Projesinin bu yıl içerisinde hayata geçirileceğini söyleyen Babaş, “Turizm yolunu nasıl zenginleştiririz diye düşündük. Seyrangah'tan Saat Kulesi'ne bir Teleferik Projemiz var. Projemizde son aşamaya geldik. Şuanda direkler dikildi ve halatları çekilecek. Daha sonra üç aylık bir kontrol süreci var. Tüm testleri yapıldıktan sonra Teleferik projemiz çalışmaya devam edecek. Dört ay içerisinde faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Bazı çevreler Teleferiğin silueti bozduğunu söylüyor. Ben ona katılmıyorum. Teleferik projesini incelerseniz, demonte bir sistem. İstediğin zaman kaldırırsın. Bu kalıcı bir yapı değil. Biz tarihi yapıyı koruyan kişiler olarak ne yaptığımız iyi biliyoruz. Kastamonu turizmine katkı sağlayacak ve zenginleştirilecek projeleri de uyguluyoruz. Amaç bölge turizmini çekici hale getirmektir. Bugün Dünya'nın her yerinde bu sistemler var. Bunu bilmek, görmek ve anlamak gerekiyor.”

Babaş, şöyle devam etti: “Siyasetçilerin söylentilerine konu olan mahkeme altındaki binayı takas yöntemiyle aldık. Bu binanın birkaç yıl sonraki değeri parayla ölçülemeyecek. Burası 80 sivil toplum kuruluşumuza ev sahipliği yapacak. Esnaflarımıza ev sahipliği yapacak. İnsanlar bu kültürü yaşattığımız için Kastamonu'ya gelecekler. Ancak bazıların amacı Kastamonu için proje üretmek değil laf üretmek. Tabi durum böyle olunca onlar laf üretir biz proje üretiriz. Kastamonu ahşap kentidir, Orman'ın Başkentidir. Ayhan Işık'ın Katil filminde Olukbaşı'nda bir konak görüyorduk. Bunu yakaladık. Neresi diye araştırdık. Terzi Mehmet Emin Ağa Konağı olduğunu tespit ettik. Şuanda burası yanmış. Bina yok olmuş. Ancak biz fotoğraflarına ulaştık ve buradan projesini çıkarttık. Şimdi konağımızı yaşatmak için rölövesini aldık. Geleneksel Yöntemler ile orijinaline uygun olarak yapacağız. Bu yapacağımız konakta hayatımızın her safhasında varolan Ahşabı da yaşatmak adına bir Ahşap Müzesi olarak dizayn edeceğiz."

"Bildiğiniz üzere Nasrullah Meydanı Kentsel Tasarım Projemizle, Tarihi Kentler Birliği'nden ödül alan bir projemiz. Şimdi bu projemizin devamı olarak tarihi meydanımıza cepheli binalarımızın cephe iyileştirmelerini yapacağız. Kasaplar Hali bunlardan bir tanesi. Mevcut binamızı yıkmayacağız. Burada esnaflarımız ile istişare yapmadan her hangi bir uygulama olmayacak. Mevcut bina yıkılmayacak. Mevcut binanın cephe iyileştirmesi gerçekleşecek. Kasaplar Hali içerisinde bulunan küçük ve kullanımı zor yapılar, yapı sahipleri mağdur edilmeden ve her hangi bir ücret talep edilmeden günümüz modern ve konforuna ulaştırılacak. Yine Aşirefendi Hanı'da aynı şekilde Cephe İyileştirme Projemiz ile yenileyeceğiz ve tarihin ihtişamlı günlerine kavuşturacağız.”