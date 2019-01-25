Başkan Tahsin Babaş, “Proje üretmek ve uygulamak bizim işimiz”

Kastamonu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, Müze Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Öz Yeni Ay Rehabilitasyon Merkezi, Halk Eğitim Merkezi, Recep Şahin Polis Karakolu ve Memur-Sen İl Temsilciliğini ziyaret etti. Sivil Toplum Kuruluşları için iki proje hazırladıklarını söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Sivil Toplum Kuruluşlarımızı bir çatı altında olabileceği bir merkez oluşturacağız. Ayrıca Sivil Toplum Kuruluşu Konseyi'ni kuracağız. Burada daha şehre en iyi hizmeti sunabilmek adına daha fazla istişare gerçekleştireceğiz. Yaptığımız bilimsel çalışmalarda ve istişare toplantılarında gördük ki şehrimizin net olarak durumu böylelikle daha hızlı ve doğru şekilde çıkıyor. Zaten bizlerin projeleri de görev süremiz boyunca yaptığımız istişarelerin ve bilimsel çalışmaların bir aynası şeklindedir” dedi.

Halk Eğitim Merkezini de ziyaret eden ve ev hanımlarına ve girişimci kadınlara yönelik desteklerinde arttırılacağını belirten Başkan Babaş, “Bugün Hüma Hatun Konağı Kadınlar Eğitim ve Kültür Merkezimiz de el işi eğitimleri veriyoruz. 20 Mahalleye 20 mahalle evi projemizle bu çalışmaları tüm mahallelerimizde yaygınlaştıracağımızı açıklamıştık. Ev hanımlarına ve girişimci kadınlara verdiğimiz mikro kredileri önümüzdeki süreçte arttıracağız. Kadınlar Kooperatifi aracılığıyla üretici ev hanımlarına Pazar garantisini de sunuyoruz. Kastamonu'da yaşayıp bizlerin bu projelere başlattığını bilmeyen olduğunu düşünmüyorum. Şuanda Kadınlar Kooperatifi'ne üye kayıtları da hızla devam etmekte. 100 civarında ev hanımı girişimci kadın şuanda kooperatife üye oldu. Ancak bizim hedefimiz ilk etapta 1000 üye. Bunu başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Mahalle evi projesiyle her mahalleye muhtarlık bürosu ve aile hekimliğinin oluşturulacağını söyleyen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Mahallelerimiz için hazırladığımız 5'i 1 yerde projelerimizden olan mahalle evlerimizi çok önemsiyoruz. Mahalle kültürümüz bu evlerde yaşayacak. Kontrol tamamen belediyemiz tarafından sağlanacak. Mahalle kültürümüzün yaşayacağı bu noktalarda önemli hizmetlerde verilecek. 20 Mahalleye 20 mahalle evi projemizin içerisinde Muhtarlık Bürosu ve Aile Hekimliği olacak. Ayrıca Belediye tahsilat bürosunu da mahalle evlerinde kuracağız. Kısaca her mahallede bir belediye evi olacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Babaş, şöyle devam etti: “Bunun yanında çok amaçlı salonların bulunacağı mahalle evlerimizde, annelere, kadınlara, yaşlılara, çocuklara özel projelerimiz ve eğitimlerimiz olacak. Kur'an kurslarından, psikolojik danışmanlığa, el işi ve yöresel ürün üretiminden, ahşap zanaatkarlığı eğitimine, çocuklara özel oyunlar ve eğitimlerden, anne ve anne adaylarına yönelik programlara kadar bir çok projeyi bu çatı altında gerçekleştireceğiz. Özellikle üretimle ilgili adımlarımızı yaygınlaştıracağız. E-Kastamonu Ticaret Portalı ve Sen Üret Pazarın Devlet Olsun projelerimizle pazarlarımızı genişleteceğiz. Kastamonu Arastaları projelerimizle metropol şehirlerinde Kastamonu Yöresel ürünlerinin satışını sağlayacağız. Bunların hepsini açıkladık. Bunların hepsinin sözünü verdik, kaynağını anlattık. Bizlerin yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Çünkü bizler belediyeciyiz. Proje üretmek ve uygulamak bizim işimiz. Bunları yapabilmek için belediyeciliği iyi bilmek gerekir, tecrübe gerekir, proje üretebilmek gerekir, sorun çözebilmek gerekir. Şükürler olsun 30 yıllık tecrübemizle tüm sorunları bir bir aştık aşmaya da devam edeceğiz.”