Başkan Vidinlioğlu, belediye personelinin Anneler Günü'nü kutladı

Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Anneler Günü” dolayısıyla belediyede çalışan kadın personele çiçek dağıttı.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Yurt ve Resul Köprülü ile birlikte Kastamonu Belediyesinde çalışan kadın personelin Anneler Günü'nü kutlayarak çiçek takdim etti.

Annelerin karşılıksız sevgiyle evlatlarına sarıldığını ve onların hakkını ödemenin mümkün olmadığını hatırlatan Vİdinlioğlu, “Baş tacı annelerimiz bir günde değil her gün bizim önceliğimizdir. Tüm ömürlerini fedakarlık ile geçiren annelerimiz, övgünün de sevginin de en büyüğüne layık. Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V), ‘cennet annelerin ayağının altındadır' buyuruyor. Hayata geldiğimiz ilk andan itibaren koruyucu meleklerimiz olan bizleri sıkı sıkı tutan annelerimizin ellerinden öpüyorum. Bu vesile ile başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.